"La vérité est que je ne peux imaginer d'autres vies que la mienne sauf en les prêtant à des femmes imaginaires". En quarantaine revient sur un souvenir fondateur de l'enfance de l'auteure à Casablanca, en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans Le Placard à balais, une romancière se met à rêver les aventures extraconjugales d'une jeune bourgeoise prisonnière d'un mariage sans amour. La Forêt d'Ardenne, texte précurseur à Moi qui n'ai pas connu les hommes, dépeint un groupe de soldats qui fuit une étrange menace au coeur de la forêt. Dans ce recueil inédit, Jacqueline Harpman met en scène des femmes singulières, prêtes à tout pour s'affranchir des conventions et asseoir leur liberté.