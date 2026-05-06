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Sur le chemin des glaces

Werner Herzog

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Un livre culte sur la force de l'amitié. A l'automne 1974, le cinéaste allemand Werner Herzog apprend que son amie Lotte Eisner, critique et historienne du cinéma, est très malade. Depuis Munich, il décide de se rendre auprès d'elle à Paris, avec la certitude qu'elle survivra s'il voyage à pied. Tenu du 23 novembre au 14 décembre, ce magnifique journal de marche est le témoignage d'un homme qui nous fait partager tour à tour ses moments d'exaltation, d'épuisement, de plénitude.

Par Werner Herzog
Chez Payot

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Auteur

Werner Herzog

Editeur

Payot

Genre

Récits de voyage

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Sur le chemin des glaces

Werner Herzog trad. Anne Dutter

Paru le 20/05/2026

112 pages

Payot

7,50 €

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Scannez le code barre 9782228941723
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