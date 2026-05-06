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#Roman francophone

L'école de la vie

Marion Fritsch

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"Je songe souvent Que j'écris avec des mots simples Car dans ma banlieue Tout est compliqué Sauf le Manque de perspective Le bruit des scooters Et le langage". Ils s'appellent Antoine, Inès, Adama, Clara, Rachid, Fanny, Marion. Ils ont dix-sept ans, des sacs trop vides, des éclats de rire trop forts. Ils forment la "classe poubelle" . Une dernière année de lycée de banlieue, et peut-être un bac STMG à la clé. Dans ce premier roman choral, Marion Fritsch donne voix à ces garçons et à ces filles qui l'ont entourée, à leur vitalité, leurs batailles, leurs rêves. A la professeure de français qui fait de son mieux. Elle raconte aussi le territoire rude qui l'a construite autant qu'il l'a poussée à partir. L'école de la vie est une lettre d'amour, une ode à la jeunesse qu'on oublie et aux mots qui, parfois, lui ouvrent l'avenir.

Par Marion Fritsch
Chez Albin Michel

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Auteur

Marion Fritsch

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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L'école de la vie

Marion Fritsch

Paru le 06/05/2026

176 pages

Albin Michel

17,90 €

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Scannez le code barre 9782226508676
9782226508676
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