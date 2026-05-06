Les yeux sur moi

Un tueur insaisissable. Des victimes sauvagement mutilées. Une enquête sous haute tension. Dans les rues d'Athènes, des corps sont retrouvés : les yeux ont été arrachés. Pour le capitaine Christophoros Markou, l'affaire est sérieuse. Le meurtrier frappe sans mobile apparent, en laissant derrière lui sa signature glaçante. Pour l'arrêter, il fait appel à la profileuse Roubini Gaetanou, confrontée à une terrible nouvelle : celle de glisser peu à peu vers la cécité. Une certitude s'impose : le tueur ne choisit pas ses victimes au hasard. Il suit une logique implacable, nourrie par un besoin de vengeance. La chasse à l'homme commence. Markou et Gaetanou plongent dans une nuit où les apparences sont des pièges. Ils vont découvrir que la vérité peut coûter la vie. Un thriller haletant, sombre et addictif, porté par un duo d'enquêteurs aussi fragile qu'attachant.