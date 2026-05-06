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#Roman francophone

Devenir soi

Giulia Foïs, Nicky Doll

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On n'a pas besoin de ressembler aux autres pour être heureux. Comment devenir soi ? Il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut vivre ses propres expériences pour comprendre qui l'on est, affronter le monde sans craindre ni le rêve ni l'échec. Cependant, il existe quelques clés que je vais vous donner. Dans ce livre, je confie mes secrets, mes déceptions comme mes réussites, mes émotions, ma pensée, ma vision : autant de leçons que j'ai tirées de mon parcours. Lorsque vous aurez terminé la lecture de ces pages, il sera temps de refermer le livre. Et d'écrire votre histoire.

Par Giulia Foïs, Nicky Doll
Chez Editions Denoël

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Auteur

Giulia Foïs, Nicky Doll

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature française

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Devenir soi

Giulia Foïs, Nicky Doll

Paru le 06/05/2026

144 pages

Editions Denoël

18,00 €

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Scannez le code barre 9782207187555
9782207187555
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