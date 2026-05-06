On n'a pas besoin de ressembler aux autres pour être heureux. Comment devenir soi ? Il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut vivre ses propres expériences pour comprendre qui l'on est, affronter le monde sans craindre ni le rêve ni l'échec. Cependant, il existe quelques clés que je vais vous donner. Dans ce livre, je confie mes secrets, mes déceptions comme mes réussites, mes émotions, ma pensée, ma vision : autant de leçons que j'ai tirées de mon parcours. Lorsque vous aurez terminé la lecture de ces pages, il sera temps de refermer le livre. Et d'écrire votre histoire.