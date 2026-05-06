Voyage dans un Bucarest tantôt réel tantôt imaginaire, Le Corps déroule une spirale de souvenirs, de visions et de rêves éveillés. Dans un livre-kaléidoscope où la ville, la mémoire et le corps du narrateur ne font plus qu'un, Mircea Cartarescu déploie une fresque historique qui s'assemble par fragments. C'est d'abord l'histoire de Vassili, l'enfant sans ombre qui devient capitaine des pompiers dans le Bucarest pittoresque de la fin du XIX ? siècle. Puis, dans le carcan de cauchemar de la Roumanie des années 1950 et 1960, l'enfance du narrateur lui-même, où le rêve façonne entièrement une réalité devenue monstrueuse. Livre-carrefour de l'oeuvre de Cartarescu, que beaucoup comparent aujourd'hui à Borges, Le Corps transforme le regard de l'enfance en prisme poétique et fantastique qui capte l'histoire de la Roumanie en une série de fulgurantes apparitions. Cette nouvelle traduction du Corps est le deuxième volume de la trilogie "Orbitor", initialement publiée entre 1999 et 2009.