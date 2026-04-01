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Kingdom of Quartz Tome 2

Bomhat

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Après le massacre qui a eu lieu dans son orphelinat il y a trois ans, Blue est enfin en âge de tenter d'intégrer l'Académie d'Hélios, l'école prestigieuse chargée de former les futurs Anges. Mais durant l'examen d'entrée, Blue tente d'aider un autre aspirant et se retrouve éliminée par sa faute. Dame Steele, la n° 5 des Archanges, a cependant été témoin de toute la scène et décide de lui laisser une dernière chance de se rattraper en lui proposant un duel... Blue saura-t-elle impressionner l'une des meilleures combattantes du royaume sans avoir recours à son mystérieux pouvoir ?

Par Bomhat
Chez Pika Edition

|

Auteur

Bomhat

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Kingdom of Quartz Tome 2

Bomhat trad. Oriale Faulhaber

Paru le 01/04/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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Scannez le code barre 9791043305832
9791043305832
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