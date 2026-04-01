Kingdom of Quartz Tome 2

Après le massacre qui a eu lieu dans son orphelinat il y a trois ans, Blue est enfin en âge de tenter d'intégrer l'Académie d'Hélios, l'école prestigieuse chargée de former les futurs Anges. Mais durant l'examen d'entrée, Blue tente d'aider un autre aspirant et se retrouve éliminée par sa faute. Dame Steele, la n° 5 des Archanges, a cependant été témoin de toute la scène et décide de lui laisser une dernière chance de se rattraper en lui proposant un duel... Blue saura-t-elle impressionner l'une des meilleures combattantes du royaume sans avoir recours à son mystérieux pouvoir ?