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#Bande dessinée jeunesse

L'école des apprentis chevaliers

Sophie Furlaud, Alexandra Garibal, Bec gwendal Le

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C'est la rentrée à l'école des apprentis chevaliers ! C'est peut-être pas le Graal, mais c'est pas si mal... Arthur et Morgane font leur rentrée à l'école des chevaliers, dans la classe du professeur Moumoute. Entre une élection de délégués qui tourne à la catastrophe, un exposé magique et des duels pas très chevaleresques à la récré, chaque jour apporte son lot d'aventures. Ils ne sont pas prêts d'atteindre le Graal, et ce n'est pas si mal. Car avec des copains, un peu d'imagination et beaucoup de malice, cette rentrée s'annonce tout de même ... légendaire ! "L'école des apprentis chevaliers c'est trop rigolo à tous les niveaux : les personnages, les histoires, les blagues... Et c'est trop bien parce que Morgane embête son frère Arthur mais ne le laisse jamais tomber". Léonie, 7 ans

Par Sophie Furlaud, Alexandra Garibal, Bec gwendal Le
Chez Casterman

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Auteur

Sophie Furlaud, Alexandra Garibal, Bec gwendal Le

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

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L'école des apprentis chevaliers

Sophie Furlaud, Alexandra Garibal, Bec gwendal Le

Paru le 06/05/2026

80 pages

Casterman

11,90 €

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