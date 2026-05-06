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#Roman graphique

La loterie

Miles Hyman, Hyman / shirley jackson Miles

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Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque année, au mois de juin, on organise La Loterie, un rituel immuable, où il est moins question de gagner que de perdre, à jamais... Immense classique de la littérature américaine, La Loterie, inquiétante dystopie sur les inégalités de classe, a été écrit par Shirley Jackson en 1948. Figure matricielle du genre fantastique et de l'épouvante, la romancière du Vermont est une des influences majeures de Stephen King et de Joyce Carol Oates. Aujourd'hui, son petit-fils dessinateur Miles Hyman en livre une adaptation graphique à la beauté glaciale. Cette nouvelle édition se distingue par des couleurs retravaillées par l'auteur, une illustration de couverture inédite, et un avant-propos de Joyce Carol Oates.

Par Miles Hyman, Hyman / shirley jackson Miles
Chez Casterman

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Auteur

Miles Hyman, Hyman / shirley jackson Miles

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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La loterie

Miles Hyman, Hyman / shirley jackson Miles trad. Juliette Hyman

Paru le 06/05/2026

176 pages

Casterman

26,00 €

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