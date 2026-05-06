Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque année, au mois de juin, on organise La Loterie, un rituel immuable, où il est moins question de gagner que de perdre, à jamais... Immense classique de la littérature américaine, La Loterie, inquiétante dystopie sur les inégalités de classe, a été écrit par Shirley Jackson en 1948. Figure matricielle du genre fantastique et de l'épouvante, la romancière du Vermont est une des influences majeures de Stephen King et de Joyce Carol Oates. Aujourd'hui, son petit-fils dessinateur Miles Hyman en livre une adaptation graphique à la beauté glaciale. Cette nouvelle édition se distingue par des couleurs retravaillées par l'auteur, une illustration de couverture inédite, et un avant-propos de Joyce Carol Oates.