Un chiot pour Manon

Le premier tome d'une série irrésistible sur l'amour des animaux ! Le plus grand rêve de Manon est d'avoir un chien, mais son Papa ne la pense pas assez responsable pour s'occuper d'un animal. Prête à tout pour lui prouver le contraire, elle décide d'apporter son aide à la nouvelle vétérinaire de la ville. Entre retrouver un furet fugueur et empêcher une chèvre gourmande de tout dévorer sur son passage, le refuge de Dr Polly fait face à un plus gros problème : il affiche complet... Manon, sa meilleure amie Zoé, et Casper, le fils de la vétérinaire sont bien décidés à trouver une famille à toutes ces petites bêtes. Et peut-être qu'enfin, son père comprendra que Manon est capable de s'occuper d'un chiot !