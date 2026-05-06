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#Roman jeunesse

Un chiot pour Manon

Katya Balen

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Le premier tome d'une série irrésistible sur l'amour des animaux ! Le plus grand rêve de Manon est d'avoir un chien, mais son Papa ne la pense pas assez responsable pour s'occuper d'un animal. Prête à tout pour lui prouver le contraire, elle décide d'apporter son aide à la nouvelle vétérinaire de la ville. Entre retrouver un furet fugueur et empêcher une chèvre gourmande de tout dévorer sur son passage, le refuge de Dr Polly fait face à un plus gros problème : il affiche complet... Manon, sa meilleure amie Zoé, et Casper, le fils de la vétérinaire sont bien décidés à trouver une famille à toutes ces petites bêtes. Et peut-être qu'enfin, son père comprendra que Manon est capable de s'occuper d'un chiot !

Par Katya Balen
Chez Casterman

|

Auteur

Katya Balen

Editeur

Casterman

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un chiot pour Manon

Katya Balen trad. Rosalind Elland-Goldsmith

Paru le 06/05/2026

128 pages

Casterman

10,95 €

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Scannez le code barre 9782203302464
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