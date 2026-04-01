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#Manga

Banana Fish Tome 1

Akimi Yoshida

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"- Une nuit au Vietnam, un mec de mon unité a complètement disjoncté. Il a chopé un M16 et il a tué trois de mes hommes. - Il était shooté ? - Je crois, ouais. Ils l'ont emmené dans un hôpital à Saïgon mais on a perdu sa trace. La dernière chose qu'il m'ait dite avant de disparaître, c'est... "Banana Fish" . - Intéressant mais... si quelqu'un ou une organisation de ce nom existe, on aurait dû en entendre parler depuis le temps, non ? " Ainsi commence Banana Fish... "Un chef d'oeuvre qu'on se doit de lire. ". . - Manga-News "Aucun tabou n'est écarté dans ce thriller époustouflant qui égratigne l'Amérique : trafic de drogue menant à un complot au plus haut niveau de l'état, prostitution enfantine, meurtres en série. ". . (Actua BD) La mangaka Akimi Yoshida emprunte les codes des différents genres des manga, rendant ainsi son oeuvre universelle. C'est sans aucun doute cette singularité qui participe à son immense succès au Japon et à l'engouement des critiques qui sont toutes dithyrambiques.

Par Akimi Yoshida
Chez Panini comics

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Auteur

Akimi Yoshida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Banana Fish Tome 1

Akimi Yoshida trad. Laurence Bélingard

Paru le 01/04/2026

384 pages

Panini comics

16,99 €

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Scannez le code barre 9791039146272
9791039146272
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