L'Été où on s'est choisies

Après L'année où je suis devenue ado, le portrait touchant d'un premier amour. C'est l'été, et Emma, Linnéa et Bao s'apprêtent à partir en colo de musique pendant une semaine. Enfin ! Toutes les trois ont hâte : Bao veut s'améliorer à la batterie, Linnéa veut absolument avoir un amoureux, et Emma, elle, a hâte de pouvoir répéter avec l'orchestre. Mais pas seulement... car Mariam sera là elle aussi. Emma aimerait bien lui demander si elle veut sortir avec elle, mais ses amies ont toutes un avis différent sur la question. Quand Mariam rencontre Amanda, Emma n'est plus sûre de rien : ça veut dire quoi " sortir avec quelqu'un " ? C'est quoi la différence entre une amie et une amoureuse ? Emma va devoir apprendre à s'écouter et à tracer sa propre voie.