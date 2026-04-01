X-Men : L'Ère de Révélation

Tornade est devenue folle et Malicia doit l'éliminer ? Sinistre a réuni une équipe dans laquelle Havok et la Chatte Noire combattent aux côtés de Venom ? Kid Omega dirige un réseau d'espionnage ? Peter Parker s'est exposé à une dose mortelle de radiations pour survivre au Virus X ? L'univers Marvel dans dix ans a décidément bien changé ! Les idées les plus déjantées continuent de s'épanouir dans ce deuxième volume (sur sept) du nouveau crossover mutant, dans lequel les auteurs laissent libre cours à leur imagination. Et ne comptez pas sur un simple retour à la normale : comme L'Ere d'Apocalypse, L'Ere de Révélation laissera des traces durables dans l'univers Marvel !