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Sociologie de l'action publique

Pierre Lascoumes, Galès patrick Le, Cyril Benoît

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Ces dernières années, les domaines d'intervention de l'Etat ont proliféré. De multiples acteurs économiques et sociaux, territoriaux et transnationaux, ont été également mobilisés et interfèrent avec l'Etat. Ce manuel permet de comprendre ces dynamiques et leurs transformations. Il reprend les principaux concepts et modèles d'analyse et présente une synthèse à partir de deux questions fondamentales : - Qu'est-ce qu'une politique publique ? Un commandement émanant d'une autorité centrale afin de résoudre un problème au nom du bien commun ; ou bien un vaste espace de négociation entre une multitude d'acteurs privés et publics ? - Comment changent les politiques publiques ? Par des mobilisations sociales appelant à une régulation publique ; ou bien en fonction des contextes institutionnels qui formatent ces demandes, selon leurs logiques internes ?

Par Pierre Lascoumes, Galès patrick Le, Cyril Benoît
Chez Armand Colin

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Auteur

Pierre Lascoumes, Galès patrick Le, Cyril Benoît

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie

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Sociologie de l'action publique

Pierre Lascoumes, Galès patrick Le, Cyril Benoît

Paru le 06/05/2026

132 pages

Armand Colin

10,00 €

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Scannez le code barre 9782200643140
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