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Ultimate Universe N° 10 . Edition limitée

Jonathan Hickman, Chris Condon

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Alors qu'à New York, tout part à vau-l'eau, il est peut-être temps pour Peter Parker de sortir de l'ombre et pour Spider-Man de reprendre du service ? En mission, T'Challa et Tornade se rapprochent... jusqu'où ? Alors que la programmation de Wolverine montre des signes de faiblesse, les Raspoutine décident de resserrer leur emprise. Le mystère autour des mutantes d'Hi No Kuni s'épaissit. Et pendant ce temps, dans l'univers Marvel normal , Miles Morales s'apprête à franchir les frontières du réel pour rejoindre un autre monde. C'est désormais confirmé : l'univers Ultimate, pourtant très populaire, touche à sa fin et trouvera une conclusion logique dans la grande saga orchestrée par Jonathan Hickman et les autres auteurs du label. Ce numéro marque une étape cruciale. Lorsque le Créateur a quitté l'univers Marvel, il a laissé à Miles Morales une clé permettant de rejoindre l'univers Ultimate ... et elle ne va pas rester inutilisée.

Par Jonathan Hickman, Chris Condon
Chez Panini comics

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Auteur

Jonathan Hickman, Chris Condon

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Ultimate Universe N° 10 . Edition limitée

Jonathan Hickman, Chris Condon

Paru le 01/04/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

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Scannez le code barre 9791039143707
9791039143707
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