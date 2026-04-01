Zack Beauchamp rêve d'écrire des romans à faire frissonner la planète entière. Lorsqu'il découvre une vieille machine à écrire dans une boutique calcinée, il pense avoir trouvé l'inspiration. Mais cette machine a un pouvoir inquiétant : tout ce qu'il écrit prend vie... y compris ses pires cauchemars ! Comment arrêter une histoire qui s'écrit toute seule... et qui devient de plus en plus terrifiante ? La peur... mot pour mot Avec Le mangeur d'hommes, R. L. Stine joue à merveille avec les codes du fantastique : une passion pour l'écriture, une machine mystérieuse, une montée en tension implacable... Ce tome de Chair de poule est un clin d'oeil savoureux aux apprentis auteurs et aux lecteurs intrépides. Cette réédition s'inscrit dans le relook de la collection mythique, avec une couverture illustrée par Servane Altermatt et une maquette repensée, validée par les enfants eux-mêmes. Stimuler l'imagination, jusqu'à en frissonner A travers cette intrigue qui flirte avec le surnaturel, ce roman pousse à réfléchir : nos mots peuvent-ils nous dépasser ? A quel moment une histoire devient-elle incontrôlable ? Une lecture haletante, dès 9 ans, pour nourrir l'envie de lire et... peut-être de prendre la plume. Mais attention à ce qu'on y écrit...