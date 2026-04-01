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#Bande dessinée jeunesse

Le mangeur d'hommes

R.l Stine, Servane Altermatt, R. L. Stine

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Zack Beauchamp rêve d'écrire des romans à faire frissonner la planète entière. Lorsqu'il découvre une vieille machine à écrire dans une boutique calcinée, il pense avoir trouvé l'inspiration. Mais cette machine a un pouvoir inquiétant : tout ce qu'il écrit prend vie... y compris ses pires cauchemars ! Comment arrêter une histoire qui s'écrit toute seule... et qui devient de plus en plus terrifiante ? La peur... mot pour mot Avec Le mangeur d'hommes, R. L. Stine joue à merveille avec les codes du fantastique : une passion pour l'écriture, une machine mystérieuse, une montée en tension implacable... Ce tome de Chair de poule est un clin d'oeil savoureux aux apprentis auteurs et aux lecteurs intrépides. Cette réédition s'inscrit dans le relook de la collection mythique, avec une couverture illustrée par Servane Altermatt et une maquette repensée, validée par les enfants eux-mêmes. Stimuler l'imagination, jusqu'à en frissonner A travers cette intrigue qui flirte avec le surnaturel, ce roman pousse à réfléchir : nos mots peuvent-ils nous dépasser ? A quel moment une histoire devient-elle incontrôlable ? Une lecture haletante, dès 9 ans, pour nourrir l'envie de lire et... peut-être de prendre la plume. Mais attention à ce qu'on y écrit...

Par R.l Stine, Servane Altermatt, R. L. Stine
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

R.l Stine, Servane Altermatt, R. L. Stine

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Terreur

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Le mangeur d'hommes

R.l Stine, Servane Altermatt, R. L. Stine trad. Smahann Joliet

Paru le 01/04/2026

160 pages

Bayard jeunesse

6,50 €

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Scannez le code barre 9791036385964
9791036385964
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