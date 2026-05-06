FIFA Connection

Deux ans d'une enquête en terrain hostile, plus de 110 sources et de nombreux documents exclusifs ; Simon Bolle, journaliste au quotidien L'Equipe, a su dribbler les obstacles. Il dévoile pour la première fois les secrets de Gianni Infantino, tout-puissant président de la FIFA. Depuis dix ans, cet homme aussi mystérieux que redouté règne sur la "planète foot". A l'instar de ses amis autocrates, de Donald Trump à Vladimir Poutine, il décourage toute forme de contradiction, quand il ne l'écrase pas. De Zurich à Paris en passant par Doha ou Miami, une plongée vertigineuse dans un milieu où l'argent et le pouvoir sont seuls rois.