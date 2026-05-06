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#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola

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L'entreprenant Octave Mouret, tout juste arrivé à Paris pour conquérir la capitale, emménage dans ce qu'il croit être un immeuble respectable. Il ne tarde pas à découvrir les turpitudes de ses voisins, manigances auxquelles lui-même n'échappe pas - il compte bien parvenir socialement grâce à ses succès auprès des femmes. Avec cette parodie grinçante du romanesque sentimental, Zola dresse un portrait au vitriol de la bourgeoisie : la morale des convenances couvre hypocritement un monde de mensonges et d'adultères. Roman "plein de cochonneries sur les gens comme il faut", Pot-Bouille est ici présenté dans une nouvelle édition qui invite à en ressaisir, avec finesse, toute la charge comique et satirique.

Par Emile Zola
Chez Flammarion

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 06/05/2026

620 pages

Flammarion

4,10 €

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Scannez le code barre 9782080150844
9782080150844
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