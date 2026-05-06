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Yi King

Nathalie Chassériau-banas, Nathalie Chassériau

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Prenez les bonnes décisions grâce à la sagesse chinoise Né en Chine il y a environ 3 000 ans, le Yi King vous permettra de prendre les décisions appropriées et de résoudre vos questionnements quotidiens. Est-ce le moment de changer de travail ? Ai-je raison de vouloir emménager avec mon compagnon ? Puis-je faire confiance à ce nouvel ami ? Cet ouvrage, fidèle à l'esprit du célèbre Livre des Changements, parle néanmoins le langage de notre époque. Il vous expliquera de façon très claire les bases du Yi King : comment exécuter un tirage et construire son hexagramme, comment l'interpréter et agir en conséquence. Apprenez à vous connaître, à vous accepter et à vivre harmonieusement.

Par Nathalie Chassériau-banas, Nathalie Chassériau
Chez Hachette

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Auteur

Nathalie Chassériau-banas, Nathalie Chassériau

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

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Yi King

Nathalie Chassériau-banas, Nathalie Chassériau

Paru le 06/05/2026

303 pages

Hachette

17,90 €

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Scannez le code barre 9782017374091
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