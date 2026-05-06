Prenez les bonnes décisions grâce à la sagesse chinoise Né en Chine il y a environ 3 000 ans, le Yi King vous permettra de prendre les décisions appropriées et de résoudre vos questionnements quotidiens. Est-ce le moment de changer de travail ? Ai-je raison de vouloir emménager avec mon compagnon ? Puis-je faire confiance à ce nouvel ami ? Cet ouvrage, fidèle à l'esprit du célèbre Livre des Changements, parle néanmoins le langage de notre époque. Il vous expliquera de façon très claire les bases du Yi King : comment exécuter un tirage et construire son hexagramme, comment l'interpréter et agir en conséquence. Apprenez à vous connaître, à vous accepter et à vivre harmonieusement.