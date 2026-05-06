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Best of Love Stories

Anonyme, Disney

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Redécouvre les plus belles histoires, d'amour, d'amitié et de famille qui font battre les coeur des personnages Disney et Pixar. Qu'il s'agisse d'un regard échangé entre deux âmes soeurs, d'un geste tendre entre amis fidèles ou d'un lien familial indestructible, chaque page célèbre la magie des liens qui nous unissent. Choisis tes crayons, suis les code-couleurs et révèlent 100 illustrations où l'amour reprend le pas sur tout le reste. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âges

Par Anonyme, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Anonyme, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Best of Love Stories

Anonyme, Disney

Paru le 06/05/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017356370
9782017356370
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