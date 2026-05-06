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Mon gros livre de jeux La Pat' Patrouille

Nickelodeon, Hachette Jeunesse, Lucie Pouget

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Plus de 80 activités réunies dans un gros livre Pat' Patrouille ! - Les jeux préférés des enfants : labyrinthes, coloriages, points à relier, différences... - Un format pratique à emporter, pour jouer partout. - Un livre aux couleurs des chiots préférés des enfants ! Dès 3 ans. Résumé : Plus de 80 activités t'attendent dans ce gros livre ! Entre labyrinthes, jeux d'observation et coloriages, tu as tout pour t'amuser avec la Pat' Patrouille !

Par Nickelodeon, Hachette Jeunesse, Lucie Pouget
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon, Hachette Jeunesse, Lucie Pouget

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Mon gros livre de jeux La Pat' Patrouille

Nickelodeon, Hachette Jeunesse, Lucie Pouget

Paru le 06/05/2026

96 pages

Hachette

6,50 €

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Scannez le code barre 9782017349358
9782017349358
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