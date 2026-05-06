Mon gros livre de jeux La Pat' Patrouille

Plus de 80 activités réunies dans un gros livre Pat' Patrouille ! - Les jeux préférés des enfants : labyrinthes, coloriages, points à relier, différences... - Un format pratique à emporter, pour jouer partout. - Un livre aux couleurs des chiots préférés des enfants ! Dès 3 ans. Résumé : Plus de 80 activités t'attendent dans ce gros livre ! Entre labyrinthes, jeux d'observation et coloriages, tu as tout pour t'amuser avec la Pat' Patrouille !