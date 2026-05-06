Passeport Toutes les matières du CE1 au CE2

LE N°1 DES CAHIERS DE VACANCES pour réviser tout le programme avec plaisir ! Bien réviser tout le programme - des exercices simples et variés dans toutes les matières - les rappels de cours indispensables - des jeux d'anglais - les corrigés détaillés + des conseils aux parents Un cahier sympa pour le temps des vacances - des thèmes qui plaisent aux enfants - des activités et des jeux pour apprendre autrement - des étoiles-récompenses à coller après chaque révision La garantie Passeport - des cahiers de vacances écrits par des enseignants - des révisions conformes aux programmes scolaires - l'essentiel pour bien réviser tout en s'amusant EN PLUSUne histoire inédite de Sami et Julie à détacher ! Gratuits sur notre site ! Tous les enregistrements audio de l'anglais sur www. parascolaire. hachette-education. com