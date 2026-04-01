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Moi, je te donne !

Isabelle Tschopp, Eric Tschopp

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Un jour Eric a dit : J'ai besoin d'un rein. Isabelle a répondu : Moi, je te donne ! Comme on dit je vais à la poste ou je te fais cuire des pâtes. La suite de leur aventure, car c'en est une, et sacrément belle, ils vous la racontent avec humour, tendresse et naturel. Pierre-André Milhit, poète écrivain Les pages de l'autobiographie de Isabelle et Eric sont émouvantes et inspirantes. Le récit sincère et riche en informations précieuses offre un regard profond sur le parcours courageux qu'ils ont entrepris ensemble, unissant leurs coeurs et leurs destins à travers le don du rein. A ceux qui vivent dans le doute, à ceux qui hésitent à faire le pas décisif vers le don de rein ou la greffe, je souhaite partager ce message d'espoir. Puisez dans leurs expériences la force nécessaire pour franchir cette étape, sachant que vous n'êtes jamais seuls sur ce chemin !

Par Isabelle Tschopp, Eric Tschopp
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Isabelle Tschopp, Eric Tschopp

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Autres maux

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Moi, je te donne !

Isabelle Tschopp, Eric Tschopp

Paru le 01/04/2026

152 pages

Editions Slatkine

22,00 €

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Scannez le code barre 9782832114339
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