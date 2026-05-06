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Le cahier de vacances adultes spécial Japon

Candyce Vandeville

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Partez pour une immersion ludique au coeur du Japon, de Hokkaido à Okinawa, entre traditions millénaires, pop culture et sushi quiz ! - Quiz, énigmes et jeux de logique pour découvrir les coutumes, les lieux et les personnages emblématiques de l'Archipel (spoiler : le Japon, c'est bien plus que les samouraïs et les mangas ! ) ; - des jeux d'initiation à la langue japonaise et à la calligraphie pour savoir dire plus que "arigatou" ; - des pages DIY, des coloriages et des recettes codées pour continuer à profiter après avoir terminé le cahier. UN CAHIER PENSE POUR LES CURIEUX, LES AMOUREUX DU JAPON ET TOUS CEUX QUI VEULENT DES VACANCES AUSSI DEPAYSANTES QU'ENRICHISSANTES.

Par Candyce Vandeville
Chez Hachette

|

Auteur

Candyce Vandeville

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Le cahier de vacances adultes spécial Japon

Candyce Vandeville

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017292630
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