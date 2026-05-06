Le cahier de vacances adultes spécial Japon

Partez pour une immersion ludique au coeur du Japon, de Hokkaido à Okinawa, entre traditions millénaires, pop culture et sushi quiz ! - Quiz, énigmes et jeux de logique pour découvrir les coutumes, les lieux et les personnages emblématiques de l'Archipel (spoiler : le Japon, c'est bien plus que les samouraïs et les mangas ! ) ; - des jeux d'initiation à la langue japonaise et à la calligraphie pour savoir dire plus que "arigatou" ; - des pages DIY, des coloriages et des recettes codées pour continuer à profiter après avoir terminé le cahier. UN CAHIER PENSE POUR LES CURIEUX, LES AMOUREUX DU JAPON ET TOUS CEUX QUI VEULENT DES VACANCES AUSSI DEPAYSANTES QU'ENRICHISSANTES.