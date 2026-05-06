Cinq histoires japonaises où l'ordinaire se teinte de merveilleux. Une veille de Noël pluvieuse, Jun descend un escalier de pierre, le coeur brisé par le mariage prochain de la femme qu'il aime en secret. Dans cette nuit glacée, un vieux couple de pâtissiers, un chat errant, une jeune femme perdue dans un parc allument pourtant de petites lumières sur son chemin. Autour de lui, d'autres voix se lèvent : une écrivaine au bord de l'oubli, un garçon trop sensible, une jeune femme qui recueille une chatte blessée, une famille de restaurateurs fatigués... Leurs histoires ne forment pas une intrigue unique, mais un roman choral où les existences se répondent par des échos : les chats, les livres, la mémoire de la guerre, les quartiers qui disparaissent, et ces gestes minuscules qui empêchent les coeurs de sombrer. Roman des liens invisibles, La rue Machikado est une ode à la magie discrète du quotidien.