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#Bande dessinée jeunesse

Walter Cobb

Mathilde de Lagausie

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La première fois que Sam Carson a vu Walter Cobb, il a pensé : cheval. Un immense cheval. De ceux qui tirent trois ou quatre fois leur poids sans rechigner et dont les yeux sont grands et doux. Dur à la tâche, taiseux et immensément bon. Mais prendre la route avec Walt, c'est se bagarrer avec toute la dureté de l'Amérique du début du 20e siècle. C'est aider sans rien attendre en retour. C'est sauver Mercy, une jeune noire, des mains de gens cruels. C'est fuir. C'est avoir faim. Avoir froid. C'est assister à des miracles. A la mort brutale. A des choses que l'on n'explique pas et que l'on comprend encore moins. Prendre la route avec Walt, vous change à tout jamais.

Par Mathilde de Lagausie
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Mathilde de Lagausie

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans, témoignages & Co

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Walter Cobb

Mathilde de Lagausie

Paru le 01/04/2026

312 pages

Editions du Rouergue

18,90 €

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