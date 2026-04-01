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Mon année de toute petite section avec la Pat' Patrouille

Editions Playbac

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Avec la Pat Patrouille, le programme c'est dans la poche ! Révise toutes les notions essentielles avant ton entrée en Petite section dans cet éventail de questions-réponses. 120 quiz à emporter partout pour réviser en s'amusant dans l'univers de tes héros préférés : Chase, Marcus, Ruben, Stella et tous leurs amis ! Langage, Chiffres, Formes et grandeurs, Couleurs, Découverte... toutes les matières réunies dans un éventail pour réviser les grandes notions conformes au programme scolaire. Avec la caution Incollables : - Conçu avec des enseignants, adopté par les enfants et les parents ! - La marque qui accompagne vos enfants depuis 35 ans.

Par Editions Playbac
Chez Play Bac

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Auteur

Editions Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Multi-matières

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Mon année de toute petite section avec la Pat' Patrouille

Editions Playbac

Paru le 01/04/2026

96 pages

Play Bac

6,90 €

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Scannez le code barre 9782809694871
9782809694871
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