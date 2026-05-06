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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

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Révise ton année scolaire en t'amusant avec Pikachu et ses nombreux amis ! Un contenu ludique et fidèle à l'univers Pokémon pour te permettre de réviser efficacement les notions essentielles du programme. Un cahier de vacances pour réviser ta grande section et préparer ta rentrée - Des activités variées pour réviser le français, les mathématiques et l'anglais - Des jeux et des coloriages pour se détendre et travailler sans s'en rendre compte - Les corrigés complets Avec la caution Incollables - Créé par des enseignants, adopté par les enfants et les parents ! - La marque qui accompagne tous vos étés depuis plus de 35 ans. - Conforme au programme scolaire Une couverture sans film plastique et un papier issu de forêts européennes durablement gérées, imprimé en France avec des encres éco-responsables.

Par Stéphanie Herbaut
Chez Play Bac

|

Auteur

Stéphanie Herbaut

Editeur

Play Bac

Genre

Moyenne section

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 06/05/2026

48 pages

Play Bac

5,99 €

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Scannez le code barre 9791070161128
9791070161128
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