A Couple of Cuckoos T26

Hello les fans, c'est Erika ! Papa a subitement décidé de faire des travaux à L'AmaUmiHouse. Il aurait quand même pu nous prévenir ! Nagi et moi sommes donc contraints de rentrer au bercail... Mais pour pimenter le tout, il a été décidé que j'irais dans la famille de Nagi et que lui irait dans la mienne... #finilaviedecouple Je ne me plains pas de l'échange : sortie au restaurant de sushis, apprentissage de la couture et tentative (certes ratée ! ) de cuisine... Je suis aux anges ! #coconfamilial Pour Nagi, ce n'est pas la même histoire : quand il n'est pas complètement seul à la maison, il se retrouve en tête à tête avec maman et l'ambiance est pour le moins tendue... Entre conflits domestiques et visionnage de vidéos de famille, j'espère qu'ils trouveront un terrain d'entente... #coeurdemaman