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Dark Moon : The Blood Altar Tome 5

Enhypen, Hybe

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Heli et ses amis sont en grand danger ! Contrôlé par une vampire, Heli attaque malgré lui ses compagnons, qui ne peuvent rien faire pour se défendre. Le groupe de Khan essaye de les extraire de ce mauvais pas, mais la lutte est terrible : aussi bien vampires que loups-garous tombent les uns après les autres... Dardan, de son côté, réussit à obtenir du sang royal et se rapproche de son objectif final. Le combat semble perdu... Mais Sooha, même prisonnière, n'a pas dit son dernier mot. Toucher à ses chevaliers ne sera pas sans conséquences, et Dardan et ses sous-fifres sont sur le point de comprendre lesquelles !

Par Enhypen, Hybe
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Enhypen, Hybe

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Manhwa

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Dark Moon : The Blood Altar Tome 5

Enhypen, Hybe trad. Caroline de Hugo

Paru le 01/04/2026

252 pages

Hugo et Compagnie

14,95 €

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