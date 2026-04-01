Dark Moon : The Blood Altar Tome 5

Heli et ses amis sont en grand danger ! Contrôlé par une vampire, Heli attaque malgré lui ses compagnons, qui ne peuvent rien faire pour se défendre. Le groupe de Khan essaye de les extraire de ce mauvais pas, mais la lutte est terrible : aussi bien vampires que loups-garous tombent les uns après les autres... Dardan, de son côté, réussit à obtenir du sang royal et se rapproche de son objectif final. Le combat semble perdu... Mais Sooha, même prisonnière, n'a pas dit son dernier mot. Toucher à ses chevaliers ne sera pas sans conséquences, et Dardan et ses sous-fifres sont sur le point de comprendre lesquelles !