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Mariposa Tome 1

Azra Reed

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Ne t'envole pas, Papillon. Alors qu'elle ne cherchait qu'à fuir son chaos quotidien, Mariposa se retrouve entraînée dans l'univers brutal de Côme King : héritier d'un dangereux trafiquant d'art américain, qui attend de la retrouver depuis des années. Elle connaît l'horreur depuis sa plus tendre enfance, mais rien n'aurait pu la préparer à l'emprise de celui qui la considère comme l'outil de sa vengeance. Mariposa, le frêle papillon à peine sorti de sa chrysalide, n'aurait jamais dû bouleverser ses projets. Au milieu des balles, du sang et de la haine, Mariposa espère se libérer des griffes de Côme, mais rien ne garantit qu'elle en ressortira indemne...

Par Azra Reed
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Azra Reed

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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Mariposa Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

449 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Scannez le code barre 9782755677713
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