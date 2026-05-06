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Trashtalk, Hugo Sport

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Le cahier d'activités ultime pour tester les vrais basketteurs ! Quiz, MVP croisés, commentaires à trous, jeu des sept différences, énigmes, tableaux, jeu de la mascotte, vrai ou faux, qui est qui, jeu des sept familles et autres labyrinthes... le basket est plus qu'un jeu, c'est un cahier de jeux ! A faire seul ou entre amis, en famille, avec ses coéquipiers ou ses aînés, le cahier d'activités Trashtalk va vous permettre de parfaire votre culture basket et surtout de passer un excellent moment.

Par Trashtalk, Hugo Sport
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Trashtalk, Hugo Sport

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Jeux

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#Trashtalk

Trashtalk, Hugo Sport

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hugo et Compagnie

12,95 €

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