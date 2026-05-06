Le cahier d'activités ultime pour tester les vrais basketteurs ! Quiz, MVP croisés, commentaires à trous, jeu des sept différences, énigmes, tableaux, jeu de la mascotte, vrai ou faux, qui est qui, jeu des sept familles et autres labyrinthes... le basket est plus qu'un jeu, c'est un cahier de jeux ! A faire seul ou entre amis, en famille, avec ses coéquipiers ou ses aînés, le cahier d'activités Trashtalk va vous permettre de parfaire votre culture basket et surtout de passer un excellent moment.