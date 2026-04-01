A l'aube du XVe siècle, l'Italie devient le théâtre de profondes mutations où l'art et la pensée s'unissent pour placer l'homme au coeur de la création : la Renaissance est née. D'une fécondité intellectuelle et scientifique exceptionnelle, cette rhénovation va transformer pour toujours notre vision du monde. Porté par l'essor de cités-Etats prospères telles que Rome, Milan, Venise, Florence ou encore Mantoue, et par de puissants mécènes qui financent les plus grands projets artistiques, ce mouvement redécouvre les modèles de l'Antiquité pour explorer de nouvelles manières de représenter le réel. Les artistes vont alors s'intéresser à l'observation et à la nature, à l'étude de l'anatomie et à l'invention de la perspective. Au coeur de ce renouveau décisif, trois artistes en particulier bouleversent les codes, cherchent la beauté idéale du visage et de l'âme, révolutionnent le regard. Léonard de Vinci, fervent observateur de la nature, utilise des connaissances scientifiques pour peindre l'invisible. Grâce à la "douceur" et à la profondeur de son sfumato, il donne une présence vivante à La Joconde, expression absolue de son génie. Raphaël, maître de la grâce, peintre des Madones, innove par sa force harmonique et son expressivité, dont on retrouve les échos dans les somptueux décors du Vatican. Michel-Ange donne vie à la matière : son anatomie puissante irradie dans les voûtes de la chapelle Sixtine, emblème ultime de sa puissance de vision. Publié en accompagnement de l'exposition immersive RENAISSANCE, cet ouvrage, riche d'images et de textes, met en lumière les fulgurances et les recherches de ces grands artistes, désireux de représenter le monde avec une acuité profonde et lumineuse, et nous invite à embrasser l'unvier-s inégalée où l'ambition de l'homme est d'embrasser l'univers.