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Arrêt de mort

Jo Furniss

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"Quelqu'un a assassiné cet homme. Et il l'a fait, ici même, sur cette autoroute". Le sergent Belinda "Billy" Kidd rentre de l'aéroport fatiguée par le décalage horaire carabiné et une ménopause bruyante. Accablée par la chaleur, elle est déjà en train de ruminer quand elle se retrouve à l'arrêt sur l'autoroute, coincée dans un embouteillage monstre. Et quand elle sort de sa voiture pour se dégourdir les jambes, elle découvre le conducteur de la berline voisine mort derrière son volant, une sorte de pic à brochette planté dans la nuque. Mais comment ? Car le tueur n'a pas pu quitter les lieux sans être repéré par les dizaines de témoins. Si l'embouteillage persiste, ils sont tous en danger. Si le trafic se résorbe, Billy perdra son suspect. L'horloge tourne, mais personne ne sait à quelle vitesse.

Par Jo Furniss
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Jo Furniss

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

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Arrêt de mort

Jo Furniss trad. Vincent Guilluy

Paru le 06/05/2026

473 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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