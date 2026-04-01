La Clé de l'Ennéagramme : les Sous-types

L'Ennéagramme comprend trois sous-types : Survie, Social et Tête-tête. Les découvrir nous fait prendre conscience de nos comportements automatiques. Cette prise de conscience met en mesure d'analyser ses comportements et de s'engager dans un réel épanouissement de soi-même, de gagner en liberté et en possibilité de choix. Premier livre consacré uniquement aux sous-types, l'ouvrage écrit par un spécialiste offre encore plus de clés pour sortir de nos automatismes tout en comprenant mieux ceux des autres. Dessins originaux de Philippe de Mussy.
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