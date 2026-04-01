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La Clé de l'Ennéagramme : les Sous-types

Eric Salmon

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L'Ennéagramme comprend trois sous-types : Survie, Social et Tête-tête. Les découvrir nous fait prendre conscience de nos comportements automatiques. Cette prise de conscience met en mesure d'analyser ses comportements et de s'engager dans un réel épanouissement de soi-même, de gagner en liberté et en possibilité de choix. Premier livre consacré uniquement aux sous-types, l'ouvrage écrit par un spécialiste offre encore plus de clés pour sortir de nos automatismes tout en comprenant mieux ceux des autres. Dessins originaux de Philippe de Mussy.

Par Eric Salmon
Chez InterEditions

|

Auteur

Eric Salmon

Editeur

InterEditions

Genre

Ennéagramme

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La Clé de l'Ennéagramme : les Sous-types

Eric Salmon

Paru le 01/04/2026

316 pages

InterEditions

33,00 €

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Scannez le code barre 9782729624101
9782729624101
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