La Clé de l'Ennéagramme : les Sous-types

L'Ennéagramme comprend trois sous-types : Survie, Social et Tête-tête. Les découvrir nous fait prendre conscience de nos comportements automatiques. Cette prise de conscience met en mesure d'analyser ses comportements et de s'engager dans un réel épanouissement de soi-même, de gagner en liberté et en possibilité de choix. Premier livre consacré uniquement aux sous-types, l'ouvrage écrit par un spécialiste offre encore plus de clés pour sortir de nos automatismes tout en comprenant mieux ceux des autres. Dessins originaux de Philippe de Mussy.