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Pack en 3 volumes

Yasuko Kobayashi, Masaki Nonoya

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Un moine torturé et un bourreau au grand coeur s'allient dans un monde où chacun lutte pour vivre une heure de plus... Dans ce monde qui pourrait être le nôtre, toute personne qui cause le décès d'un tiers est automatiquement condamnée à mort. Et cela, qu'il s'agisse d'un meurtre prémédité, d'un homicide involontaire ou de légitime défense. Les coupables se voient attribuer un nombre d'années restant à vivre et sont envoyés dans le 6e district carcéral. Dans cette ville à part entière, tous les moyens sont bons pour gagner quelques minutes supplémentaires de vie... L'arrivée de Yûshin, un intrigant moine censé soulager les âmes, confronté à Kunoji, un mystérieux bourreau veillant sur une adorable petite fille, va bouleverser ce monde où règnent crimes et châtiments !

Par Yasuko Kobayashi, Masaki Nonoya
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Yasuko Kobayashi, Masaki Nonoya

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Pack en 3 volumes

Yasuko Kobayashi, Masaki Nonoya trad. Frédéric Malet

Paru le 13/05/2026

Bamboo Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041120086
9791041120086
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