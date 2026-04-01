La lutte d'une femme pour sa liberté. La fascinante ville de Naples entre Occupation et Libération. La révélation d'une nouvelle voix. Naples, 1943. L'eau manque partout, sauf dans la maison où vivent Anna et sa famille. Devant la Maison de l'eau, la file des femmes qui cherchent à se désaltérer s'allonge. La soif qu'Anna ressent est différente : c'est une soif de vivre et de revanche. A vingt ans, elle voudrait étudier la littérature, lire, s'épanouir dans une ville sans décombres, sans sirènes d'alerte aérienne. Mais il n'y a pas de temps pour rêver. Le père a disparu, la mère s'est renfermée, la soeur et le neveu sont malades. Leur futur dépend d'elle. Alors, dès qu'elle en a l'opportunité, Anna accepte un poste de secrétaire à la base américaine de Bagnoli. Elle entre dans un monde inconnu de promesses qui enchantent et effraient à la fois. La solution la plus facile serait de fuir, de laisser les années douloureuses de la guerre derrière elle. Mais Anna ne veut pas que quelqu'un la sauve. Comme Naples, elle espère gagner elle-même sa liberté. La grande soif est le récit d'un petit monde immense, de ses silences et de ses bruits, d'une aspiration à quelque chose de plus grand qui sommeille en nous.