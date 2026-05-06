X-Men - L'ère de révélation Tome 4 . Edition collector

Atlantis est menacée par une armée de morts-vivants, et seul Gambit peut sauver la situation. Emma Frost est à la recherche de Tony Stark, lui-même en quête d'un remède au Virus X. Quentin Quire traque les mutants renégats... mais son équipe a-t-elle les épaules pour affronter Rachel Summers ? Et bien d'autres histoires de l'Ere de Révélation ! Les scénaristes exploitent tous les aspects de l'événement L'Ere de Révélation, explorant les concepts les plus fous. Pourtant, ce crossover laissera des traces, même s'il se déroule dix ans dans le futur. Quoi qu'il advienne, il s'annonce comme la période la plus surprenante de l'histoire des X-Men depuis longtemps !