" Je me souviens en tout cas que c'était épuisant de t'aimer autant. " Mer belle à forte au large, c'est la météo marine d'une vie. Celle d'une femme née sur une rive de la Méditerranée, en Algérie, et qui a ensuite passé l'essentiel de son existence juste en face, à Cannes, la ville des stars. Indifférente aux convenances ou au regard d'autrui, cette institutrice issue d'une famille piémontaise refuse de se plier aux carcans patriarcaux de son époque, leur opposant sa beauté et sa liberté. Mer belle à forte au large, c'est aussi une histoire de transmission, le portrait d'une mère par sa fille, les instants partagés et l'amour qui les liait. Un récit qui commence quand une vie s'achève.