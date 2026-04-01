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#Roman francophone

Mer belle à forte au large

Marie-Christine Saragosse

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" Je me souviens en tout cas que c'était épuisant de t'aimer autant. " Mer belle à forte au large, c'est la météo marine d'une vie. Celle d'une femme née sur une rive de la Méditerranée, en Algérie, et qui a ensuite passé l'essentiel de son existence juste en face, à Cannes, la ville des stars. Indifférente aux convenances ou au regard d'autrui, cette institutrice issue d'une famille piémontaise refuse de se plier aux carcans patriarcaux de son époque, leur opposant sa beauté et sa liberté. Mer belle à forte au large, c'est aussi une histoire de transmission, le portrait d'une mère par sa fille, les instants partagés et l'amour qui les liait. Un récit qui commence quand une vie s'achève.

Par Marie-Christine Saragosse
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Marie-Christine Saragosse

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Mer belle à forte au large

Marie-Christine Saragosse

Paru le 01/04/2026

275 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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Scannez le code barre 9782702196113
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