From five to nine Tome 8

Arthur avoue ses sentiments à Momoe. Pourtant, la jeune fille reste toujours aussi distante. Va-t-elle enfin accepter de lui donner une chance ? Miki Aihara est un nom bien connu de tous les amateurs de romance et de tranche de vie. Elle a débuté sa carrière en 1991, et nous a offert de nombreuses oeuvres dont les sympathiques Hot Gimmick et Honey Hunt, elles aussi dans le catalogue de Panini Manga. Aujourd'hui, c'est avec un grand enthousiasme que nous remettons cette artiste sur le devant de la scène avec l'un de ses titres phares : From 5 to 9. L'histoire est amusante, rythmée par le contraste entre les deux personnages principaux. D'un côté, une demoiselle à l'aise dans sa génération, qui rêve de vivre comme dans les séries américaines, de l'autre un moine particulièrement ancré dans les traditions. Un choc qui nous fait souvent rire mais qui montre aussi la difficulté des relations amoureuses au Japon. Suite à son succès, le manga a aussi eu droit à une adaptation en drama en 2015, et plus récemment à un spin-off qui est toujours en cours de publication.