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10 minutes par jour de taï chi

Eric Yiou, James Kou

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Pratique douce accessible à tous et à tout âge, le taï chi est bien plus qu'une gymnastique : cet art ancestral chinois est le secret de longévité des centenaires. Grâce à ses mouvements lents et fluides, il renforce les muscles sans les brusquer, améliore l'équilibre, assouplit les articulations et apaise le mental. Pensé pour s'intégrer facilement à votre quotidien, ce livre décortique les mouvements du taï chi chuan, et les répartit sur 4 semaines, à raison de 10 minutes par jour. Vous trouverez dans le livre, pour chaque séance : - des pas à pas illustrés par des photos, - un texte clair et détaillé, - des conseils pour bien exécuter les mouvements. "Je le recommande pour les pratiquants du taï chi. Très utile pour ne pas perdre le "geste" ! " " Toutes les bases du taï chi sont expliquées en textes et en images. "

Par Eric Yiou, James Kou
Chez Marabout

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Auteur

Eric Yiou, James Kou

Editeur

Marabout

Genre

Tai-chi

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10 minutes par jour de taï chi

Eric Yiou, James Kou

Paru le 01/04/2026

284 pages

Marabout

8,90 €

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Scannez le code barre 9782501202367
9782501202367
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