« J'ai cotisé, j'y ai droit ! »

Mêlant démagogie, ignorance économique et absence de vision à long terme, le débat sur les retraites est depuis plus de trente ans un condensé de nos échecs collectifs. Ce sujet, devenu une obsession nationale, occulte d'autres priorités comme l'éducation, les ruptures technologiques ou encore la réforme du secteur public. Il sacrifie l'avenir au présent et la prospérité future à la rente présente. En la matière, depuis trente ans, la France enchaîne réformes et crises, sans jamais régler durablement la question. Ce court ouvrage veut clarifier le débat en se concentrant sur les dimensions économiques et financières du problème, en écartant les idées fausses, les préjugés et les émotions. Son objectif est de présenter les faits essentiels, de corriger les idées reçues et de rendre compréhensibles les enjeux et les mécanismes de notre système de retraite à un large public. En outre, il permet au lecteur de se forger sa propre opinion, tout en lui suggérant des voies de sortie de crise crédibles, précises et réalistes.