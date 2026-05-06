Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

La classe verte

Thierry Manès, Tristan Koëgel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mino part en classe verte. Papa et maman l'aident à préparer sa valise, ce qui lui donne une petite idée... et si, lui aussi, il aidait le fermier, un peu débordé par tous ses travaux à la ferme ? Fier de lui, il embarque ses amis dans d'étonnantes aventures, toujours très rigolotes... tout du moins pour nous lecteurs !! Un héros énergique et attendrissant Avec son imagination foisonnante et son énergie à toute épreuve, la petite chauve souris accompagne les enfants dans toutes les émotions que suscite la première séparation. C'est une étape à la fois excitante et déroutante, que les lecteurs seront heureux de vivre aux côtés de Mino. Un album humoristique et adapté Cet album aux scènes comiques et illustrations malicieuses traite avec humour et légèreté de la peur de quitter son chez soi et sa famille, mais aussi de la découverte d'un nouvel environnement et de l'empathie.

Par Thierry Manès, Tristan Koëgel
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Thierry Manès, Tristan Koëgel

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La classe verte par Thierry Manès, Tristan Koëgel

Commenter ce livre

 

La classe verte

Thierry Manès, Tristan Koëgel

Paru le 06/05/2026

40 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036389511
9791036389511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.