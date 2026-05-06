La classe verte

Mino part en classe verte. Papa et maman l'aident à préparer sa valise, ce qui lui donne une petite idée... et si, lui aussi, il aidait le fermier, un peu débordé par tous ses travaux à la ferme ? Fier de lui, il embarque ses amis dans d'étonnantes aventures, toujours très rigolotes... tout du moins pour nous lecteurs !! Un héros énergique et attendrissant Avec son imagination foisonnante et son énergie à toute épreuve, la petite chauve souris accompagne les enfants dans toutes les émotions que suscite la première séparation. C'est une étape à la fois excitante et déroutante, que les lecteurs seront heureux de vivre aux côtés de Mino. Un album humoristique et adapté Cet album aux scènes comiques et illustrations malicieuses traite avec humour et légèreté de la peur de quitter son chez soi et sa famille, mais aussi de la découverte d'un nouvel environnement et de l'empathie.