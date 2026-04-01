Bougez 10 minutes par jour

Pour retrouver tonus, fermeté et santé ! Dans nos emplois du temps surchargés, nous négligeons trop souvent l'activité physique. "Faute de temps" , pensonsnous. Pourtant, toutes les études montrent que notre existence sédentaire est un véritable danger pour notre confort de vie, mais aussi pour notre santé à long terme. Elle entraîne des déséquilibres et une fatigue physique et mentale qui, si on n'y prend pas garde, ont toutes les chances de s'installer durablement. Saviez-vous que vous pouviez retrouver une allure tonique et une santé reboostée en 10 minutes par jour seulement ? C'est possible grâce à ce programme accessible à tous. En seulement 4 semaines, il vous permettra d'obtenir des résultats visibles et durables. Avec : - 120 exercices progressifs, simples et efficaces. - Des illustrations claires et détaillées. - Des variantes et des conseils santé. "Excellent livre de Lydie Raisin, comme toujours ! Bravo ! Je recommande ! "