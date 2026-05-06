Mon cahier complice à remplir avec ma maman

Un concept original Maman, tu faisais des bêtises quand tu étais petite ? Tu allais à l'école à pied ou en voiture ? Et comment s'appelait ta maîtresse... ? Les enfants adorent découvrir à quoi ressemblaient leurs parents quand ils étaient petits. Inversement l'enfant est heureux de confier le récit de moments importants pour lui : son plus beau cadeau de Noël ou d'anniversaire, la joie qu'il a de passer des vacances avec ses cousins, ses peurs, les expressions de sa maman qui le font rire... Un magnifique souvenir à garder Grâce à ce cahier à remplir, maman et enfant couchent leurs réponses sur papier, dessinent... ce qui constituera un précieux souvenir à partager quand les enfants auront grandi... Une proposition tendre et joyeuse Maman et enfant sont invités à écrire, répondre à des quiz, coller des photos, colorier des images, se dessiner, jouer aux 7 différences... Le cahier est donc aussi l'occasion de partager un moment de détente et de drôlerie. Il est illustré avec beaucoup de tendresse par Olivier Latyk. A travers les pages, on parle aussi bien de la famille en dessinant son arbre généalogique, que des vacances, des loisirs mais aussi du quotidien à l'école, ou au travail... La maman rentre dans la vie de son fils ou de sa fille, qui à son tour découvre de nombreuses anecdotes qu'il/elle ignorait... Elle a grandi à l'étranger... elle a fait telle ou telle bêtise... elle se disputait beaucoup avec ses frères... ce qu'elle s'est écriée quand elle a su qu'elle attendait l'enfant... Cela ne peut que renforcer le lien maternel.