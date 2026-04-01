Avec Mes recettes cosy - Mes petits goûters, profitez de 35 recettes simples, chaleureuses et ultra gourmandes pour transformer chaque pause en moment réconfortant. Retrouvez les grands classiques du goûter dans une ambiance cosy irrésistible : gâteau au chocolat, clafoutis aux cerises, tarte tatin, île flottante... Des douceurs illustrées, faciles à préparer, parfaites pour se faire plaisir en toute simplicité. Et pour ajouter une touche créative, le livre inclut également : - 1 décor de boutique cosy, - 1 planche de stickers pour personnaliser et imaginer sa boutique idéale. Un concept tendre, ludique et gourmand, idéal pour les amoureux de pâtisserie maison et de moments cocooning.