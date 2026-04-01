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Mes recettes cosy - Mes petits goûters

Marabout

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Avec Mes recettes cosy - Mes petits goûters, profitez de 35 recettes simples, chaleureuses et ultra gourmandes pour transformer chaque pause en moment réconfortant. Retrouvez les grands classiques du goûter dans une ambiance cosy irrésistible : gâteau au chocolat, clafoutis aux cerises, tarte tatin, île flottante... Des douceurs illustrées, faciles à préparer, parfaites pour se faire plaisir en toute simplicité. Et pour ajouter une touche créative, le livre inclut également : - 1 décor de boutique cosy, - 1 planche de stickers pour personnaliser et imaginer sa boutique idéale. Un concept tendre, ludique et gourmand, idéal pour les amoureux de pâtisserie maison et de moments cocooning.

Par Marabout
Chez Marabout

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Auteur

Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Coloriages adultes

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Mes recettes cosy - Mes petits goûters

Marabout

Paru le 08/04/2026

64 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501201599
9782501201599
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