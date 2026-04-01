Dans Mes recettes cosy - Mon petit coffee shop, découvrez 35 recettes faciles et délicieusement réconfortantes, pensées pour recréer à la maison l'ambiance chaleureuse d'un petit coffee shop. Du petit déjeuner au goûter, retrouvez tous vos incontournables préférés : avocado toast, salade césar, apple pie, chai latte, pancakes aux fruits, cheesecake gourmand... Des recettes illustrées, accessibles et pleines de charme pour accompagner chaque pause cocooning. Le livre propose aussi : - 1 coffee shop à décorer, - 1 planche de stickers pour imaginer et personnaliser son café idéal. Un concept tendre et créatif qui séduira tous les amoureux d'ambiances cosy et de petits plaisirs faits maison.