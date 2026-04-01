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Mes recettes cosy - Mon petit coffee-shop

Marabout, Xxx

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Dans Mes recettes cosy - Mon petit coffee shop, découvrez 35 recettes faciles et délicieusement réconfortantes, pensées pour recréer à la maison l'ambiance chaleureuse d'un petit coffee shop. Du petit déjeuner au goûter, retrouvez tous vos incontournables préférés : avocado toast, salade césar, apple pie, chai latte, pancakes aux fruits, cheesecake gourmand... Des recettes illustrées, accessibles et pleines de charme pour accompagner chaque pause cocooning. Le livre propose aussi : - 1 coffee shop à décorer, - 1 planche de stickers pour imaginer et personnaliser son café idéal. Un concept tendre et créatif qui séduira tous les amoureux d'ambiances cosy et de petits plaisirs faits maison.

Par Marabout, Xxx
Chez Marabout

|

Auteur

Marabout, Xxx

Editeur

Marabout

Genre

Desserts, pâtisseries

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Mes recettes cosy - Mon petit coffee-shop

Marabout, Xxx

Paru le 08/04/2026

64 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501201582
9782501201582
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