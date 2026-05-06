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#Roman francophone

Pourvu qu'ils soient doux

Dorothée Saint-Paul, Paul dorothee Saint

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Peut-on vraiment s'inventer une nouvelle vie quand le passé vous poursuit ? Quand Marie disparaît, ce n'est pas une crise d'adolescence. C'est une question de survie. Sur l'île de Noirmoutier, elle fait la connaissance de Maurice, un jeune homme discret qui a grandi dans une maison où l'ordre dissimule des failles profondes. Leur rencontre va faire voler en éclats tous les secrets de leurs mères. A travers un roman choral bouleversant, Dorothée Saint- Paul poursuit son exploration des liens familiaux et des silences qui façonnent les destinées. Avec Pourvu qu'ils soient doux, elle nous entraine sur les routes d'une fugue qui révèle bien plus qu'un simple départ : une onde de choc intime et générationnelle.

Par Dorothée Saint-Paul, Paul dorothee Saint
Chez Editions Mazarine

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Auteur

Dorothée Saint-Paul, Paul dorothee Saint

Editeur

Editions Mazarine

Genre

Littérature française

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Pourvu qu'ils soient doux

Dorothée Saint-Paul, Paul dorothee Saint

Paru le 06/05/2026

358 pages

Editions Mazarine

20,90 €

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Scannez le code barre 9782863749067
9782863749067
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