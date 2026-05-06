Peut-on vraiment s'inventer une nouvelle vie quand le passé vous poursuit ? Quand Marie disparaît, ce n'est pas une crise d'adolescence. C'est une question de survie. Sur l'île de Noirmoutier, elle fait la connaissance de Maurice, un jeune homme discret qui a grandi dans une maison où l'ordre dissimule des failles profondes. Leur rencontre va faire voler en éclats tous les secrets de leurs mères. A travers un roman choral bouleversant, Dorothée Saint- Paul poursuit son exploration des liens familiaux et des silences qui façonnent les destinées. Avec Pourvu qu'ils soient doux, elle nous entraine sur les routes d'une fugue qui révèle bien plus qu'un simple départ : une onde de choc intime et générationnelle.