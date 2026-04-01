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#Roman étranger

Ce que les coquelicots doivent aux pissenlits

Rosie Storey

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Poppy portait exclusivement du gris, du bleu marine, du noir et du blanc, et Dandelion, tout ce qui lui faisait envie. Elle s'habillait en parterre de fleurs, en Frida Kahlo, en flâneuse, en guépard, en leur grand-père. Pour le bureau, elle avait des costumes et des chemises en soie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et au-delà de l'arc-en-ciel aussi, du néon, des rayures, des motifs criards... Sept mois après la mort de Dandelion, Poppy ne se remet toujours pas d'avoir perdu sa soeur. Un jour, en rangeant ses affaires, elle rallume le téléphone de Dandelion et trouve des messages envoyés par un inconnu charmant, sur une appli de rencontres. Jake. Sur un coup de tête, elle accepte un rendez-vous avec lui. Juste une fois, le jour où Dandelion aurait eu quarante ans, en se faisant passer pour elle. C'est exactement le genre d'aventure folle que sa soeur, vive et audacieuse, l'aurait poussée à vivre. Mais avec Jake, l'alchimie est immédiate, troublante, authentique. A mesure que leur lien se tisse, Poppy s'enfonce malgré elle dans une double vie. Que se passe-t-il quand on tombe amoureux d'un mensonge ? " Ce roman est d'une originalité époustouflante. C'est brillant, à la fois futé, drôle et déchirant. J'ai adoré. " Clare Leslie Hall, autrice de Terre Brisée. " Incroyablement divertissant et palpitant de vie. Je l'ai lu d'une traite. Ce roman est aussi hilarant que sincère, et décrit avec justesse le bouleversement que cause le deuil. " Claire Daverley, autrice de Tes mots la nuit. " C'est incroyable qu'un roman aussi addictif puisse offrir une telle finesse psychologique, une telle complexité émotionnelle, une telle sensualité... L'un des meilleurs premiers romans de l'année. " Emma Forrest, autrice de Cerises givrées " Les fans de Dolly Alderton et de Nora Ephron vont adorer. " Laura Hankin, autrice de One-Star Romance " Empreint d'un humour éblouissant, bouleversant et profondément lumineux " Ella Berman, autrice de Before we were innocent " Un livre hilarant sur le deuil, un roman sincère sur le mensonge. " Jenny Jackson, autrice de Pineapple Street " Un véritable feu d'artifice... Tendre, intelligente, et très drôle, l'écriture de Rosie Storey évoque un croisement entre Nora Ephron et Emily Dickinson. A vrai dire, je suis jalouse. " Morgan Dick, autrice de Favourite Daughter " Quand le mensonge, la mort et le désir se mêlent... Ce récit aborde autant l'amour romantique que l'amour entre soeurs, et fait passer le lecteur du rire aux larmes. " People

Par Rosie Storey
Chez Hauteville

|

Auteur

Rosie Storey

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Ce que les coquelicots doivent aux pissenlits

Rosie Storey trad. Suzy Borello

Paru le 01/04/2026

440 pages

Hauteville

19,95 €

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