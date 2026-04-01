Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une seule foi, mille visages

Guillaume Zephir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis l'aube de l'humanité, une même voix traverse le temps et les civilisations, appelant l'homme à reconnaître l'unicité de Dieu et à marcher sur le chemin de la vérité. Des premiers prophètes comme Adam et Noé jusqu'aux grandes figures d'Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, se dessine une continuité spirituelle fondée sur la foi, la patience, la persévérance et l'amour. Ces guides éclairent l'humanité dans sa quête de sens, rappelant que la foi authentique se manifeste dans la justice, le pardon et l'amour sincère, bien au-delà des frontières religieuses et des divisions contemporaines. Guillaume Zephir propose une lecture claire et accessible des fondements communs aux religions monothéistes, tout en accordant une attention particulière à l'héritage spirituel de la famille du Prophète Muhammad. Il offre ainsi une réflexion unificatrice et appelle à une transformation intérieure fondée sur la foi, l'éthique et le respect de l'autre.

Par Guillaume Zephir
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Guillaume Zephir

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Catéchèse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une seule foi, mille visages par Guillaume Zephir

Commenter ce livre

 

Une seule foi, mille visages

Guillaume Zephir

Paru le 01/04/2026

Editions Jets d'encre

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385802561
9782385802561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.