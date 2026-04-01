Une seule foi, mille visages

Depuis l'aube de l'humanité, une même voix traverse le temps et les civilisations, appelant l'homme à reconnaître l'unicité de Dieu et à marcher sur le chemin de la vérité. Des premiers prophètes comme Adam et Noé jusqu'aux grandes figures d'Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, se dessine une continuité spirituelle fondée sur la foi, la patience, la persévérance et l'amour. Ces guides éclairent l'humanité dans sa quête de sens, rappelant que la foi authentique se manifeste dans la justice, le pardon et l'amour sincère, bien au-delà des frontières religieuses et des divisions contemporaines. Guillaume Zephir propose une lecture claire et accessible des fondements communs aux religions monothéistes, tout en accordant une attention particulière à l'héritage spirituel de la famille du Prophète Muhammad. Il offre ainsi une réflexion unificatrice et appelle à une transformation intérieure fondée sur la foi, l'éthique et le respect de l'autre.